Y agregó: “El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será"

Al hablar de su continuidad, el cuatro veces campeón de la F1 señaló que aún no lo tiene definido. “Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro”, expresó.

ferrari vettel.jpg Sebastian Vettel no continuará en Ferrari luego del 2020. El alemán se va tras cinco años de trabajos con los de Maranello.

Por último, Vettel agradeció todo el tiempo vivido junto a la casa de Maranello. “La Scuderia Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula 1 y espero que obtenga todo el éxito que se merece. Finalmente, quiero agradecer a toda la familia Ferrari y, sobre todo, a sus "tifosi" en todo el mundo, por el apoyo que me han brindado a lo largo de los años”, remarcó.

Y cerró: "Mi objetivo inmediato es terminar mi larga temporada con Ferrari, con la esperanza de compartir algunos momentos más hermosos juntos, para agregar a todos los que hemos disfrutado hasta ahora".

Por su parte, el jefe de equipo, Mattia Binotto, dijo lo siguiente: "Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastián, una que ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastián como conductor y como persona”.

"No hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos”, continuó.

En el final, el suizo resumió los cinco años de trabajos con el ex Red Bull. "En nuestros cinco años juntos, ha terminado tres veces entre los tres primeros del Campeonato de Pilotos, haciendo una contribución significativa a la presencia constante del equipo en los tres primeros de la clasificación de Constructores", concluyó.