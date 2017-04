Fiesta servida

Nacida en 2002, la banda que va desde el rock al candombe y tiene aires folklóricos llega una vez más al gimnasio del Parque Central, donde ya desató una verdadera fiesta hace dos años. La presentación será mañana a partir de las 21.

El séptimo álbum de estudio del numeroso grupo, Paradojas, reúne 12 canciones escritas por Piti, Diego “Bochi” Bozzalla (guitarra y coros) y Alejandro Mondelo (sintetizador y teclados) que, trenzadas en la idea del misterio, recorren momentos como padre y como hijo y caminan sobre el significado de las palabras.

“El álbum nos encuentra afianzados desde muchos lugares, sobre todo desde lo musical, y enfocados en evolucionar, por ejemplo, dándole a la gente una imagen visual de Las Pastillas del Abuelo. Después, todo vuelve, pero nunca se sabe cómo. Nos encuentra trabajando, no sé si en el mejor de los caminos, pero dispuestos a disfrutar del paisaje de este camino que tomamos”, describió Piti Fernández sobre el momento que transita el grupo.

Genuinos

El 2016 para Las Pastillas ha sido un año muy bueno y su poder de convocatoria ha crecido. “Fue un año lindo, con un montón de trabajo y logros profesionales, como el primer DVD de Pastillas, el disco platino y tocar en la cancha de Ferro”, describe el cantante a modo de balance.

Tocar la fibra íntima e intentar que sus canciones queden en un rincón de la memoria de sus seguidores es una de las prioridades del septeto, que ya lleva 15 años y siete discos editados.

“Yo leo un montón de libros tratando de no acordarme que leí. Algunas cosas aparecen en momentos de emergencia intelectual, pero la información no es experiencia. Lo que queremos, más que la gente recuerde nuestra lírica kilométrica, es que recorra ese camino y que después se despoje de todo, porque no hay certezas”, explicó Piti. Y luego continuó para ampliar de qué va su lírica: “Utilizo el beneficio de la duda, ese pisar sobre arena movediza que para mí es la síntesis de la vida, y está llena de criterios; y eso nos mantiene en un estado para nada negativo de caos que muchas veces hace que sea una motivación, un motivo para la acción. Tratamos de reflejar una imagen genuina en la que ya no estamos con el ‘Hombre mosca’ ni con ‘El sensei’ ni tocamos ‘El ratón’, hoy estamos en otra situación, pero en cuanto a las líricas no sé si hay mucha intención, sí un dejar fluir al misterio”.

“Conmigo mismo”

Hace poco Piti subió a su página de Facebook un texto donde anunciaba su nuevo proyecto: una banda paralela a Las Pastillas que tiene una fuerte raíz familiar.

“A mediados de julio me encontré con cuatro canciones. Una para mi viejo, otra para mi vieja, una para mis hermanos y otra motivada por los cuentos de mi abuelo que alegraron y nutrieron mi infancia”, comienza explicando el cantautor en el texto.

A partir de esas obras es que Piti convocó a su entorno familiar –hermano, primos, padrino, sobrinos– para darle forma a la historia conceptual.

“La magia se empezó a dar entre nosotros y en un mes ya teníamos las 12 canciones inspiradas en el árbol genealógico de nuestra familia. En parte gracias a un libro titulado Conmigo mismo, escrito por mi abuelo Francisco Betancor hace 50 años. Fue así que surgió esta suerte de necesidad y deseo de llevar a cabo esta obra junto a mi familia”, explicó.

Todos por Comodoro

El concierto de LPDA tendrá su cuota solidaria con la población de Comodoro Rivadavia, que fue arrasada y destruida semanas atrás por un fuerte temporal.

Las personas que concurran al recital podrán colaborar con agua mineral, elementos de limpieza y alimentos no perecederos para los afectados, que se encuentran en una situación extrema.

Bajo el lema de #TodosXComodoro, el evento solidario cuenta con la organización de Red Solidaria, LM Neuquén y radio LU5. Todo lo recolectado será enviado a la zona afectada.

Desde la productora Fedorco Producciones se informó que el espectáculo no es gratuito y también se aclaró que los elementos aportados no se canjearán por entradas.

Corré a conseguir tu entrada

Para agendar. En su visita por el sur, la agrupación se presentará mañana a las 21 en el gimnasio ubicado sobre Sarmiento y Don Bosco. Las entradas se pueden adquirir en Saturno Hogar (Alcorta 261) o a través del portal de Viaticket.