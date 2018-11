Fin del sueño: Camila quedó eliminada de La Voz y sus seguidores estallaron en furia

La decisión del cantante encendió una polémica en las redes sociales, específicamente por el tema que eligió para que Camila y Amorina interpretarán juntas. “Con tantas canciones hermosas para que se puedan lucir las voces... venir a elegir esa canción horrible!!! Si se puede llamar canción a eso... que desperdicio Dios! Camila con una voz increíble que no pudo lucirse”; “Se merecía quedar, pero me parece re injusto para Camila, la canción no era para ella. Es como que la hayan puesto a Amorina a cantar una canción de, no se, Whitney Houston” y “En la audición de Camila se dieron vuelta los 4, tiene una re voz. Le pusieron un tema que ni siquiera es su estilo y lo hizo genial, que error haber elegido a Axel”, fueron algunos de los mensajes que circularon en Facebook.

