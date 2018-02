Flavia Palmiero confesó que fue prohibida por el kirchnerismo

"En ese momento no pude seguir porque, obviamente, el país estaba en un momento difícil. Estuve dos años sin trabajo por primera y única vez en mi vida”, lanzó la ex de Franco Macri y agregó: "A mí me sacaron de la radio. Esto nunca lo conté, pero me ayudó mucho mi pareja, mi familia y mis hijos en ese momento”.

Flavia explicó que fue uno de los momentos más duros de su vida, pero que no le guarda rencor a la ex presidenta, por lo que la entrevistaría. "Fue el momento más difícil en los 35 años que tengo de carrera. Me costó mucho entenderlo y todavía me cuesta. Pero haría una tercera temporada, hasta entrevistaría a Cristina. Buscaría ir por el lado humano”, señaló.

Sin embargo, aclaró que haría lo propio con el actual mandatario, Mauricio Macri. “A mí me parece que hay que entrevistar a todo el mundo. Yo no soy de decir: ´A este sí y a este no´. No tiene nada que ver tu opinión personal. Lo peor que podes hacer como periodista es involucrarte”, cerró.