Florencia Bertotti salió a cruzar feo a Cris Morena

“Fue un problema tonto. La gente a veces se equivoca y ella se equivocó”, dijo Cris en enero pasado en Tiene la palabra, donde se refirió a la disputa que hubo por Niní, ficción que produjo Bertotti y que tenía mucho que ver con el producto de Morena.

“No se puede hacer copia de algo que acabás de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer otras cosas nuevas”, agregó Cris.

Descargo

Bertotti recogió el guante y habló en Confrontados. “Yo no creo que me equivoqué con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, fue la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y, sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes”, aseveró la actriz, y agregó: “Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía”.