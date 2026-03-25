Cuál fue la causa de muerte del joven que falleció en plena calle en Toma La Familia

Joaquín Gabriel Cárdenas murió repentinamente este martes por la madrugada. El joven de 26 años era oriundo de Ing. Jacobacci.

Se conoció la causa de muerte del joven que perdió la vida en la vía pública.

La repentina muerte de un joven en la vía pública ocurrida este martes por la madrugada en el barrio Toma La Familia conmocionó a los vecinos y vecinas de Neuquén capital. A pesar de haber sido asistido, el sujeto no reaccionó y falleció en plena calle .

La noticia se conoció ese mismo día y fue confirmada por el comisario inspector Rubén Rodríguez en diálogo con LU5 , quien afirmó que el hecho ocurrió alrededor de la 1:23 de la madrugada cuando una mujer alertó a la policía sobre una persona desvanecida en un sector de las calles Colihue y Pelagatti .

Pese a las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que le practicaron los efectivos, el resultado fue negativo y posteriormente se constató su deceso . Tras esto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) inició una investigación para determinar las causas de muerte.

Respecto a la identidad del fallecido, se confirmó que se trata de Joaquín Gabriel Cárdenas, de 26 años de edad. El mismo era oriundo de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci y, por el momento, se desconoce si residía en la zona o se encontraba circunstancialmente de visita.

allanamiento toma la familia 2

¿Cuál fue la causa de muerte?

Este miércoles por la tarde, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer el informe preliminar de la autopsia realizada por personal de Criminalística al cuerpo de Cárdenas. Según la información preliminar, la causa de la muerte fue una congestión edemopulmonar.

Desde fiscalía informaron que en las próximas horas, el fiscal del caso Andrés Azar solicitará que se realicen estudios toxicológicos complementarios al cadáver para establecer qué provocó la complicación de salud que acabó con su vida.

Además, confirmaron que el cuerpo no tenía lesiones compatibles con la intervención de terceros.

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Este martes Rodríguez informó también que la policía tomó contacto con la familia del joven rionegrino.

"Se pidió que se acercaran a la Comisaría Segunda para poder dialogar mejor con ellos a ver si presentaba una patología o algo de eso, para poder establecer si tiene o no otras cuestiones", agregó. "Se pidió que se acercaran a la Comisaría Segunda para poder dialogar mejor con ellos a ver si presentaba una patología o algo de eso, para poder establecer si tiene o no otras cuestiones", agregó.

Con la causa de muerte identificada, resta ahora saber cuál fue la razón que provocó la misma.