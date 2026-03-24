Misteriosa muerte de un joven en plena calle en Toma La Familia: qué se sabe

El hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada del lunes. El joven fue encontrado en la vía pública con el documento de identidad.

En la madrugada del martes 24 de marzo un hecho conmovió a vecinos de Toma La Familia cuando efectivos policiales arribaron a calles Colihue y Pelagatti para realizar un operativo especial junto a personal médico por un joven desvanecido en la vía pública. Minutos después, finalmente constataron la muerte de esa persona y se abrió una investigación.

"En primera instancia, a la 1:23 de la mañana llama a personal policial una mujer que estaba en el lugar, una vecina, cuando se acercan efectivos tratan de hacer reanminación con maniobras de RCP y llaman al SIEN a cargo de la doctora Soto", indicó el comisario inspector Rubén Rodríguez en diálogo con LU5.

A continuación, agregó que tras las primeras intervenciones que tuvieron resultado negativo se constató el deceso. Luego, informó que realizaron patrullajes preventivos por el lugar pero no observaron movimientos sospechosos.

toma la familia muerte

Qué se sabe de la misteriosa muerte del joven y su identidad

Luego de los frustrados intentos de reanimación el personal policial realizó la preservación del lugar hasta el arribo de Policía Criminalística para trabajar en la escena de la muerte.

"La vecina lo observa sobre la vía pública, la situación cuando se desvaneció y ahí llama a la policía", indicó Rodríguez, quien también aportó que el informe del médico policial resultó en que "no presenta signos de criminalidad".

De acuerdo a la información suministrada por el comisario, el hombre tenía 25 años de edad y era oriundo de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. "Por lo que se pudo determinar es de Río Negro", informó e indicó que todavía está bajo investigación si el hombre se encontraba viviendo en Neuquén o fue una circunstancia su presencia en el barrio de Neuquén.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

"Lo único que pudimos constatar es lo que está certificado en el documento de identidad, pero no sabemos donde tenía el domicilio ,si vivía en Neuquén o estaba parando en otro domicilio", señaló.

Por su parte, confirmó que ya tuvieron contacto con la familia y fue identificado. "Se pidió que se aceraran a la Comisaría Segunda para poder dialogar mejor con ellos a ver si presentaba una patología o algo de eso, para poder establecer si tiene o no otras cuestiones", agregó.