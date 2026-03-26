Afiliaciones en Neuquén: qué partidos políticos cumplen, cuáles están al límite y quiénes deben regularizar

La Justicia Electoral detectó irregularidades y les dio 90 días para regularizar y evitar la caducidad de su personería. ¿Es grave?

La cantidad de fichas de afiliaciones requeridas cambia todos los años según la Cámara Nacional Electoral.

La Justicia Electoral de Neuquén puso bajo revisión la situación de varios partidos políticos en relación con un requisito fundamental: el número mínimo de afiliaciones necesarias para sostener su personería jurídico-política y seguir vigente en las próximas elecciones.

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral , para el 2026 cada fuerza debe contar con al menos 2.344 afiliados , equivalente al cuatro por mil del padrón del distrito. A partir de ese parámetro, los expedientes de los partidos políticos vigentes muestran un escenario muy dispar entre los distintos espacios.

Uno de los casos es el partido Arriba Neuquén , vinculado al espacio de La Neuquinidad , donde la certificación actuarial determinó que cuenta con 2.365 afiliado s, superando el piso exigido, 21 fichas más de afiliación . En este caso, la Justicia Electoral tuvo por cumplido el requisito legal, lo que le permite sostener su reconocimiento sin observaciones. Es un partido cuyo sello está en manos de la diputada provincial Denisse Stillger y Leandro López (ADI-NQN); también fue la herramienta por la cual Nadia Márquez logró ser diputada nacional en las elecciones de 2023.

Ficha de afiliación La cantidad de fichas de afiliaciones requeridas cambia todos los años según la Cámara Nacional Electoral.

En una situación muy diferente aparece La Libertad Avanza, que registra 2.324 afiliados, es decir, 20 por debajo del mínimo requerido. Por este motivo, fue intimada a completar el número en un plazo de 90 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar el proceso de caducidad. El nuevo piso de afiliaciones obliga al partido a actualizarse y a seguir con las campañas para sumar adhesiones de personas.

Partidos políticos y afiliaciones: en regla y otros a hacer deberes

Un escenario similar enfrenta Avanzar Neuquén, otra fuerza provincial, que está a cargo legalmente del diputado Francisco Lépore, que cuenta con 2.251 afiliados, quedando más lejos del umbral exigido por 93 fichas de afiliación. También fue intimada por la Justicia Electoral a regularizar su situación dentro del mismo plazo.

En el caso de Comunidad, el partido madre del gobernador Rolando Figueroa y presidido por la senadora Julieta Corroza, la Justicia Electoral también analizó la situación de las fichas de afiliación dentro del mismo esquema de control.

Según el informe correspondiente, el partido contabilizó 2.464 afiliados, es decir, 120 fichas por encima de los requeridos este año por la Cámara Nacional Electoral, por lo que cumple con las condiciones para seguir vigente.

ON - Juzgado Federal (2) El Juzgado Electoral Federal de Neuquén está a cargo de Carolina Pandolfi. Omar Novoa

Los fallos se enmarcan en los controles periódicos que realiza la Justicia Electoral sobre todas las fuerzas políticas, en base a la ley 23.298. Las fichas de afiliación no solo deben existir, sino ser válidas, verificadas y suficientes, lo que obliga a los partidos a sostener una estructura activa y ordenada en el territorio.

¿Puede haber caducidad para los partidos?

Si dentro del plazo establecido los partidos logran completar las afiliaciones necesarias, podrán continuar con su personería sin inconvenientes. En caso contrario, la normativa prevé el inicio de un proceso de caducidad, lo que implicaría la pérdida de su reconocimiento como partido de distrito.

A partir de estos datos, la fiscal federal con competencia electoral, Ángela Cecilia Pagano Mata, dictaminó que corresponde intimar a los partidos a completar el número exigido. El juez federal subrogante Gustavo Villanueva resolvió otorgar un plazo de 90 días hábiles para regularizar la situación.

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, para el 2026 cada fuerza debe contar con al menos 2.344 afiliados, equivalente al cuatro por mil del padrón del distrito.