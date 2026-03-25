La mamá de Noelia Castillo, la joven que se someterá a la eutanasia, rompió el silencio ante la decisión de su hija

La madre de la joven de 25 años rompió el silencio sobre la decisión de su hija. Un testimonio atravesado por el dolor y esperanza de último minuto.

La mamá de la joven que tendrá su eutanasia rompió el silencio.

La historia de Noelia Castillo Ramos expone con crudeza los límites entre el derecho individual, el dolor físico y emocional. Tras un proceso judicial extenso, la joven de 25 años finalmente accederá a la eutanasia en Barcelona , luego de casi dos años de litigios que pusieron su decisión en el centro del debate público en España.

A horas de morir, dio una entrevista televisiva en la que dio un dramático testimonio , que ella mismo pidió se emita antes de su drástica decisión.

" Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia , porque soy un pilar, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", afirmó en su primera y última entrevista con un programa de Antena 3.

En este proceso, su madre Yolanda Ramos rompió el silencio. En un video que difundió a través de redes sociales, dejó en claro su postura en contra de la eutanasia, aunque también reafirmó su decisión de acompañar a su hija hasta el final. "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado. Hasta el último momento", declaró.

La madre de Noelia Castillo Ramos rompió el silencio con un testimonio atravesado por la fe, el dolor y la esperanza de un cambio de opinión a último momento

El desgarrador testimonio de Noelia, quien recibirá su eutanasia

Al comienzo del video que se difundió a través de Abogados Cristianos, la mujer aclaró: "Soy la madre de Noelia Castillo. Mi hija es parapléjica, ella no es tetrapléjica. Mi hija es totalmente autónoma: se ducha sola, se peina, se maquilla, se viste sola".

"Están diciendo unas barbaridades de ella, que me la estáis matando antes de tiempo. Me han llegado a dar el pésame. Dicen barbaridades, dicen mentiras", expresó con indignación.

En su descargo, Yolanda recordó la infancia de su hija y como estuvo atravesada por dificultades emocionales. "Yo la he llevado al colegio por las mañanas; me he dedicado en cuerpo y alma a mis hijas. Por las tardes nos íbamos a la biblioteca a estudiar. Hizo gimnasia rítmica, natación, ganó un concurso de dibujo", recordó.

noelia castillo (1) La joven oriunda de Barcelona quedó parapléjica en 2022, cuando cayó desde un quinto piso.

Por otro lado, habló del diagnostico médico que atraviesa a Noelia, quien ha sido diagnosticada con trastorno de la personalidad. "Desde pequeña ha ido a psicólogos, a psiquiatras. Cuando fue más grande estuvo internada, también en un hospital de día. Yo he estado por ella todo lo que se ha podido y más. Su padre también", aseguró.

"Yo no quiero que ella desviva. Yo quiero que ella viva. Voy a estar con ella hasta el final y tengo fe que hasta el último momento ella diga stop”, concluyó la mujer esperanzada.

La única entrevista que dio Noelia Castillo, horas antes de decidir morir

A horas de morir, dio una entrevista televisiva en la que dio un dramático testimonio, que ella mismo pidió se emita antes de su drástica decisión.

La joven oriunda de Barcelona quedó parapléjica en 2022, cuando cayó desde un quinto piso tras un episodio traumático donde quiso quitarse la vida. Noelia Castillo Ramos ha intentado suicidarse en varias ocasiones desde la adolescencia. Como consecuencia de aquel grave episodio ocurrido hace cuatro años, comenzó a convivir con dolores persistentes y una fuerte dependencia.

Su caso pidiendo su eutanasia no solo recorrió tribunales de distintas instancias, sino que también dejó al descubierto una tensión profunda: quién decide sobre el final de la propia vida cuando el sufrimiento se vuelve permanente.