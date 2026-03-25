Mañana fresca en Neuquén: ¿A cuánto descenderá la temperatura mínima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este jueves 26 en Neuquén . El organismo anticipó una jornada con un descenso de la temperatura, tiempo estable y cielo mayormente despejado . Las lluvias no se harán presentes estas jornadas.

En la capital de Neuquén, se espera un día con cielo despejado a parcialmente nublado. Durante la madrugada se registrará un descenso de la temperatura con una mínima prevista en los 7° C , que irá en aumento con el paso de las horas. En horas de la tarde, la máxima alcanzará los 25°C. El viento soplará del sector sur y noroeste entre 13 y 22 km/h ,especialmente por la tarde, el resto del día estará prácticamente ausente.

En el centro de la provincia , el panorama será similar con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7°C y una máxima de 23°C. El viento se mantendrá entre 15 y 30 km/h , con ráfagas cercanas a los 40 km/h .

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En el norte neuquino, se prevé una jornada estable y mayormente soleada, con una máxima de 22°C y una mínima de 6°C. El viento será moderado, con velocidades de 15 a 25 km/h y ráfagas que podrían superar los 35 km/h.

En la zona cordillerana, el tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas. Las máximas rondarán entre los 17°C y 19°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 3°C y 5°C. El viento será más intenso, con velocidades de 20 a 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en sectores altos.

Viento (8)

Cómo seguirá el tiempo en la región

Para el viernes cambiarán las condiciones meteorológicas. El pronóstico del SMN anticipa una jornada primaveral, con una temperatura mínima de 20° C durante la mañana y ascenderá hasta los 28° C por la tarde. El cielo pasará de estar parcialmente nublado en horas de la mañana a soleado por la tarde. El viento se hará sentir especialmente en la última parte de la jornada, soplará de leve a moderado con ráfagas entre 42 y 50 km/h.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), pronosticaron el ingreso de aire cálido y húmedo a partir de este jueves con períodos inestables y ascenso de la temperatura. Probables formación de tormentas con vientos moderados el día sábado. El viernes estará despejado con ascenso de la temepratura, la máxima será de 28° C durante el día, con viento leve del sudoeste. Durante la tarde/ noche se prevé una mínima que descenderá a los 12° C con viento leve del este.