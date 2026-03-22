Argentina bajo alerta: viento Zonda, tormentas y nevadas en un escenario de climas extremos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias regiones de la Argentina. Las 13 provincias en riesgo.

Esta jornada Argentina experimentará una variedad de climas, entre ellos tormentas, viento zonda y nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) advirtió que el clima de este domingo 22 de marzo será variado a lo largo y ancho del país. En este sentido, emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda en 13 provincias.

Las provincias en riesgo son: Formosa , Chaco , Corrientes , Misiones , Santa Fe , Entre Ríos , La Rioja , San Juan , Mendoza , San Luis , Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h .

Tormentas

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla por lluvias

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta.

lluvias

Alerta amarilla por nevadas

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta por vientos fuertes

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

nevadas

Mientras que las áreas correspondientes al este de Mendoza y San Luis serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h

Alerta por vientos Zonda

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

viento zonda

Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes

El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Alejarse de artefactos eléctricos y evitar teléfonos con cable.

No circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Suspender actividades al aire libre.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.

No sacar la basura.

Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

lluvias El SMN anunció tormentas, granizo y vientos fuertes en varios puntos del país.

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: