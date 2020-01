Focarazzo y Roza, aquellos primeros héroes de la Regata

Oscar Roza era por ese entonces un todo terreno. "Me inicié en el canotaje de casualidad. Practicaba fútbol, básquet y tenis. En ese momento me entero que se hacían las regatas de Arroyito a Neuquén, el kayakismo recién comenzaba. Después tuve la suerte de ganar la travesía anterior a la Regata que era una prueba que unía Bariloche con Roca, siete etapas muy duras a la que ya se le decía la más larga del mundo. Con mi compañero Alberto Ramón Orejas nos entrenamos bien. En ese momento las canoas eran de lona, no como ahora que son de carbono", contó Roza.