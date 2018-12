Francia le paró el carro a Trump por los chalecos amarillos

El jefe de la diplomacia francesa ironizó señalando que no creía que cuando Trump decía que los manifestantes en Francia lo coreaban a él se refirieran a las marchas organizadas este fin de semana para reclamar acción frente al cambio climático. “Los chalecos amarillos no se han manifestado en inglés, que yo sepa. No tomamos partido en los debates estadounidenses. Déjenos vivir nuestra vida de nación”, repitió el ministro francés.