Fue suspendida la prueba de Barrichello con un Súper TC2000

rubhito.jpg

Frente a la imposibilidad de llegar a destino, “Rubinho” se mostró apesadumbrado por lo sucedido. “Una lástima lo que pasó hoy. Llegamos al aeropuerto como las 5 para despegar en el vuelo que estaba previsto para las 7 y estar juntos en Córdoba, disfrutando del Corolla que ya tenía el número 111. Pero está huelga en el aeropuerto o de la compañía TAM no me permitió viajar, lo que es una lástima muy grande. No se puedo hacer ahora la prueba, pero espero que sea lo antes posible porque estoy encantado de hacer este test”, expresó.

Tanto Barrichello como el equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia evalúan distintas posibilidades para reprogramar el ensayo, el cual está supeditado a la disponibilidad de agenda de ambas partes.