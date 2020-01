Fuegos artificiales queman zoo y mueren 30 monos

Tres linternas voladoras podrían haber causado la muerte de más de 30 monos en un zoológico alemán

Según los investigadores, el incendio tuvo su inicio en los fuegos artificiales que hubo en zonas cercanas por los festejos del año nuevo. Un vecino dijo que estaba "sin palabras" y no entendía cómo todavía se permitían los fuegos artificiales cerca del zoológico, y pidió a las autoridades de la ciudad que los prohibieran en un radio de al menos 15 cuadras. "Los animales sufren mucho por estos fuegos artificiales, entran en pánico y especialmente el zoológico debería haber sido protegido", agregó.

tragedia-monos-alemania.jpg

El director de la Sociedad Alemana de Bienestar Animal, James Brückner, manifestó que "esto es una prueba terrible de las dramáticas consecuencias que pueden tener los fuegos artificiales no controlados. Al menos alrededor de las áreas donde viven muchos animales, y por supuesto los zoológicos se encuentran entre ellos, existe una necesidad urgente de zonas protectoras donde los fuegos artificiales privados estén prohibidos". Y agregó: "De no hacerlo pronto, no se pueden descartar tampoco incendios fatales que afecten a viviendas y seres humanos. Esperamos una rápida aclaración sobre esta tragedia".

--> Aún no se saben los daños totales

Las autoridades del parque agradecieron “las numerosas ofertas de ayuda que hemos recibido en las últimas horas”, aunque recalcaron que todavía no pudieron hacer un relevamiento para precisar los daños.