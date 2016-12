Fuerte cruce entre Karina "La Princesita" y Gianinna Maradona

Twitter se convirtió en el escenario preferido donde los famosos se enfretan a la vista de todos. Esta vez, las que que trenzaron en una fuerte discusión fueron La Princesita Karina y Gianinna Maradona. La pelea comenzó cuando desde la cuenta @fl_opy1992 le contaron a la hija de Maradona algo sobre su hijo, Benjamín (8), que se habría visto durante un video en vivo de Mayra del Castillo Agüero, hermana del Kun Agüero, quien está en Manchester pasando las fiestas.

Minutos más tarde, Karina irrumpió en Twitter y comenzó la pelea con Gianinna:

Karina: -@gianmaradona, si tenés algo para decir de mi hija, me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras... ¡pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija, no! ¡Pedís mi número y me llamás por teléfono si tenes algo que decir!

Gianinna: ¡@kari_prince, no voy a contestarte por Twitter! ¡Si tenías algo que decirme, agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito.

K: -¡Así como llamás para armar quilombo, pedías conmigo y listo! No me voy a gastar en pedirlo yo. Mejor por acá, que lo ves seguro.

G: -No dije nada de tu hija. Preguntá bien primero. Después, si querés salir en algún portal de espectáculos, ya no es mi problema.

K: -¡Los problemas entre grandes se arreglan entre grandes, no se mete a los chicos! O al menos no a mi hija.

G: -¡No tengo nada que hablar con vos y mucho menos de mi hijo!

K: -Inventá lo que quieras, que la única que sale siempre (en los portales de espectáculo) sos vos. Ahí te mando mi número.

G: -¡Leé lo que te escribí anteriormente! ¡Vos tenés mi teléfono, no hace falta que expongas a los nenes!

Más tarde, un twittero le escribió a Gianinna: "Que patético hablar estas cosas por Twitter. Dan pena, chicas". Y ella le respondió: "¡Cero! Yo hable por teléfono con mi hijo para preguntarle algo que me habían contado. ¡Luego veo este mensaje en Twitter!".