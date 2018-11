En guerra: “Cecilia había pedido que las familias no se cruzaran. Llamamos todo el día y no atendió”.

Recuperado de sus problemas de adicción, el hijo de Menem se convirtió en uno de sus sostenes y junto con Zulemita lo acompañaron a Chile. “El primer día que llegó no dejaron que lo vea a Máximo por las emociones”, detalló Carlitos. Además, agregó que Bolocco puso una fuerte distancia: “Cecilia pidió que las familias no se crucen y que estuvieran en lugares distintos”.

En el encuentro entre mi papá y Máximo, Cecilia bolocco le empezó a hablar mal de mí y de Zulemita”. Carlos Nair Menem

Clima tenso

Al día siguiente de la operación del joven, el senador pudo ver a su hijo, pero en medio de un clima tenso. “Nos dijeron que podía verlo sólo mi papá, lo fuimos a acompañar, entró, lo esperamos. Entró con Cecilia, la doctora salió contenta porque estaba contento Máximo. En esa charla Cecilia empezó a hablar mal del Zulemita y de mí, papá no nos dijo exactamente qué dijo, y esas cosas no están bien. Ya tendrá tiempo de hablar mal de nosotros. Es provocativa y no quiere que tengamos relación con Máximo. Cuando salió dijo (a la prensa) que no lo quiso ver, agradeció a Chile, pero a Argentina no, y acá se hizo cadena de oración”, explicó Nair.

Carlitos indicó que su papá se quedó “tranquilo” después de ver al pequeño y confesó que no le gusta que Cecilia use a Máximo”.