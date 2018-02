Furia guardada

“Lo escuché por todos lados, era medio difícil no escucharlo”, recordó la esposa del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y sentenció: “Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada porque de hecho me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42. Pude hacer todo lo que quise: viajé como loca por todo el mundo, tuve trabajos espectaculares. Son 20 y pico de años de trabajo, de crecimiento y de realización como mujer, a todo nivel, personal y profesional”, manifestó la actriz en diálogo con Catalina Dlugi, para la radio La Once Diez.

Como ya es de público conocimiento, la relación entre los intérpretes duró más de 10 años y terminó de la peor manera. Incluso, Isabel cayó en una profunda depresión, y sufrió aún más cuando se enteró de que el rubio se convertiría en papá al poco tiempo de haber iniciado su relación con María Susini (con quien tiene tres hijos).

Sin embargo, y gracias al apoyo de su familia, amigos y ex parejas, logró dar vuelta la página y seguir adelante. “No lo veo hace tanto… La gente va evolucionando, o no. Como que va cada uno se va convirtiendo en algo y va creyendo en diferentes cosas”, agregó sobre el actor.

Antiguo recuerdo: Los actores fueron novios durante 10 años y terminaron su relación de la peor manera.