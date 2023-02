Furiosa mañana de Eguía: amagó con bajar su candidatura y se arrepintió

“Voy a hacer periodismo, la política es una mierda”, dijo esta mañana durante su programa radial, al tiempo que despegó de la polémica situación al líder de ese espacio, Javier Milei, con quien dijo que mantendrá una reunión la semana que viene.

“Hoy se termina mi carrera política, que quede absolutamente claro. No tengo ganas que me cojudeen ni me vengan con el tema de otros partidos y que se crean que son los dueños de un partido de mierda y uno tiene que bajar la cabeza y decir a todo que sí”, dijo Eguía en el arranque del programa.

Según contó, el problema comenzó cuando “sólo para joder tiré un nombre que iba a poner como candidato a diputado”, y que es el uno de sus hijos, “Carlitos” Eguía. “A él no le importa la política y le chupa un huevo, pero saben qué, he tenido dos o tres personas dentro de este movimiento que son una bosta y que vivieron toda su puta vida de la política y yo le prometí a la gente que no lo iba a hacer”, comentó el conductor radial.

“Lamento profundamente a toda la gente que me ha acompañado y tomé la decisión de no participar, de no ser gobernador ni candidato a gobernador ola provincia de Neuquén, priorizo mi salud y otras cosas, porque acá hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello son el dueño de tu vida y no lo voy a permitir”, se despachó Carlos Eguía.

Carlos Eguía y Javier Milei.jpeg Carlos Eguía y Javier Milei en Neuquén. el periodista, luego de una mañana furiosa, confirmó que seguirá en carrera.

Sostuvo que el conflicto vino con personas que son “los dueños de los sellos” y que no se refiere a Javier Milei. “No quería fallarle a la gente, sobre todo a la gente que de verdad trabajó y que se rompió el culo en toda la provincia para armar un espacio y un partido. Carlos Eguía es el mismo de siempre y no se fuma absolutamente nada. He decidido a partir de este momento dedicarme exclusivamente al periodismo porque insisto, la política es una mierda absoluta, es lo peor que existe en la vida de una persona”, dijo al aire y advirtió que estaba “muy caliente”.

“Mañana, porque hoy estoy muy caliente, les voy a contar paso a paso lo que grabé en una cena en Buenos Aires porque me ofrecieron 800 mil dólares para acompañar a un candidato, se las voy a mostrar al aire porque voy a seguir haciendo periodismo”, indicó.

Volviendo sobre las personas que tiene el sello del espacio libertario dijo que "son uno garcas". "O se van ellos o me voy yo y como no se van a ir, me voy a la mierda", subrayó.

"Nadie me va a bajar"

Pero horas después de todo ese relato, Eguía sostuvo que "no me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente".

Sostuvo que "el acompañamiento de la gente, de nuestros equipos, y de mi familia, hace que cada día reafirme mi compromiso de seguir trabajando para mejorar la vida de los neuquinos". "Vamos a ser gobierno en Neuquén, porque estamos comprometidos y convencidos de que se puede vivir mejor", expresó.

"El 16 de abril, vamos a ganar la provincia y lograremos intendencias en toda la provincia. Los leones rugen cada vez más fuerte y eso lo sentimos en cada barrio, en cada localidad que visitamos, la gente está convencida de que somos la única alternativa en Neuquén", argumentó Eguía.

Por último, recordó que Javier Milei estará en San Martín de los Andes el 25 de febrero, donde realizará un acto junto a vecinos de diferentes ciudades de la provincia.