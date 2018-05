Gaido: "Le han dicho no a la mejor propuesta del país"

"Esta metodología que ha sido valorada positivamente por todos los sectores gremiales, inclusive por la dirigencia sindical de aten, le han dicho no a la mejor propuesta del país, le han dicho no a ser los docentes mejores pagos de las provincias, no a la equiparación con el resto de los trabajadores, no al diálogo apelando a la intransigencia", señaló el ministro en la conferencia de prensa en la que se anunció el aumento salarial al sector por decreto.

El ministro reiteró que continuarán abiertos al diálogo y que por esa razón no van a realizar una nueva convocatoria.

"Existe una interna sindical, que nosotros tenemos que apartarnos y llevar adelante la viabilidad de un incremento en razón de la equidad", agregó el funcionario quien aseguró que más del 85% de los docentes estuvieron frente a las aulas.