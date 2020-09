Gallardo, el mejor gerente

“Parece todo al voleo. Vemos en septiembre, vemos en octubre. Todo vemos, pero nadie ve nada. Entiendo que hay un contexto que hay que comprender, pero no podemos parar. Está comprobado que paramos seis meses y ahora lo estamos haciendo en el peor momento de contagios de todo el país. Entonces, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué hoy nos dicen que tenemos que salir a jugar? ¿Porque económicamente nos empujan a tener que jugar sí o sí? ¿Cuando nos apremia la situación sí tenemos que salir a jugar? Yo pregunto y no hay respuestas”.

Terrible mensaje para quienes conducen los destinos del fútbol argentino y sudamericano. Para los que callan y no manejan el tema con la seriedad que amerita. Para los que improvisan todo el tiempo y sumieron al fútbol argentino en una crisis profunda. Los que especularon con la pandemia y se mueven en las sombras, detrás del negocio.

A ellos ayer les puso los puntos con la claridad de siempre Marcelo Gallardo. En nombre de River pero también de muchos clubes y en especial de planteles y jugadores que son víctimas de tantos desatinos.