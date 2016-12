Neuquén

La Defensoría del Pueblo intervino en la disputa por la tenencia del gallo Coco, el animal que acompaña a una anciana de 96 años de Jardines del Rey que padece mal de Alzheimer; sin embargo, aún no lograron un acuerdo con la vecina que denuncia ruidos molestos.

Se realizó ayer una audiencia de conciliación en la que participaron el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, Liliana González, la hija de la abuela y la vecina que pide que saquen al gallo porque no la deja dormir. Lejos de llegar a un acuerdo, las partes se comprometieron a seguir hablando, por lo que por ahora el gallo Coco seguirá al lado de su dueña.

“Yo estoy en mi posición. No voy a retirar al gallo porque es de mi madre. Veremos si llegamos a un acuerdo”, expresó Liliana. La mujer descartó la posibilidad de irse del barrio y pidió “sentido común”. “No canta todo el día, desde las 7 de la tarde hasta las 5:30 no canta. Es la única queja que he tenido”, dijo en relación con la vecina.

En tanto, la denunciante le manifestó a Riva que no puede dormir porque se despierta a la hora que el gallo comienza a cantar.

Al finalizar el encuentro, las dos partes se comprometieron a volver a reunirse para intentar llegar a un acuerdo.

La semana pasada el Municipio de Neuquén intimó a la anciana de 96 años a retirar el gallo que posee en una jaula en el frente de su casa luego de la denuncia de una vecina.

Lejos de ser una mascota del hogar, Liliana contó que el ave de corral es un compañero terapéutico de la anciana y que, desde su llegada, la salud de su mamá mejoró.

“Ella no dormía de noche y deambulaba. La medicación psiquiátrica que le daban le quitaba el apetito”, contó. La idea de tener un gallo fue de su nieto, que lo llevó a la casa para probar qué sucedía. Desde entonces, Fidelina se despierta todos los días a las 5:30 con el cantar de Coco y pasa tiempo hablando con él y dándole comida.