Gastó fortunas para ser una Barbie y no halla a su Ken

Después de tener a su hijo, Ress, actualmente de 17 años, Evans sintió que era el momento de transformar su imagen. Durante mucho tiempo había pasado por varios looks. Se había vestido como hombre y al estilo gótico, entre otros looks, lo que le generó una gran crisis de personalidad. Por eso, luego de ser madre le llegó la hora de encontrar su verdadera imagen. Las cirugías se sucedieron, incluyendo la colocación de bótox y relleno de mejillas, lo que le costó más de 25.000 libras esterlinas aproximadamente.

Pero, según su óptica, el esfuerzo valió la pena porque esta mujer, oriunda de Londres, alcanzó su deseo y se convirtió en la Barbie de mayor edad de Inglaterra. “Durante mi transición a Barbie, me di cuenta de que tenía que amarme a mí misma antes de poder amar a alguien. Por eso, ahora que finalmente tengo confianza en mí, es hora de encontrar a un verdadero Ken para completar mi conversión”, explicó.

No obstante, hasta ahora los hombres le rompieron el corazón varias veces. “A pesar de todo el glamour, de todo lo que me rodea, estoy sola. Pero tampoco voy a conformarme con cualquiera ni a rebajar mis pretensiones”, advirtió. Por lo tanto, el Ken que pretenda conquistar su corazón deberá ser un amante de las cirugías: “Quiero que mi hombre soñado ame las cirugías y cuide su rostro igual que yo. No me conformaría con alguien con arrugas”.

Hallar a la persona de sus sueños no será fácil, ya que Evans aseguró que “aunque tenga 80 años” seguirá colocándose “bótox para ser perfecta”. Mientras tanto, Barbie seguirá lamentándose porque la plata y la apariencia aún no le dieron la felicidad soñada.

Hijo: En el 2000, Evans tuvo a su único hijo. Desde ese momento, comenzó su cambio.

35.000 dólares en el quirófano

Es el dinero que Evans gastó en las operaciones más sofisticadas que la llevaron a ser considerada la “Barbie” de mayor edad en Inglaterra.

El Ken humano es un brasileño

El Ken humano también existe. Es Rodrigo Alves, de 34 años. El brasileño saltó a la fama por su parecido con el afamado novio de la muñeca Barbie. Según se ha reportado, ha pasado por el cirujano en más de 60 ocasiones. Recientemente Alves se quitó cuatro costillas para poder tener una figura más esbelta. El diario Daily Mail aseguró haber pagado alrededor de $28.000 dólares por el procedimiento. Tras el procedimiento, Alves pasó de tener una cintura de 86 centímetros a una de 73. Su objetivo final es poder llegar a los 50. Para mantener su cinturita y no perder los miles de dólares que invirtió, debe llevar las 24 horas una faja.