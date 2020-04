Gastón Mazzacane detalló el delicado momento que vive el TC

“La situación es muy mala. En todo sentido. Para la ACTC como institución, para el deporte, para el automovilismo argentino y para todas las familias trabajadoras del sistema que mueve al automovilismo nacional. Al no haber carreras no hay trabajo ni participación extra, no hay concreción directa con las diferente provincias con las que tenemos acordado correr durante 2020. Es muy compleja la situación, como para otros deportes, como el fútbol, y el entretenimiento en general”, manifestó Mazzacane en primera instancia.