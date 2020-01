Gastón Mazzacane y un balance con sabor agridulce en el TC

“El balance en lo deportivo quizás no es tan bueno porque estoy fuera de los 15 mejores de la Copa de Oro, también quedé al margen del Play Off, que era lo que no quería que me pasara porque realmente era el objetivo. Por su parte, junto con el Dole Racing, supimos cuáles fueron las falencias y sabemos porque estamos donde estamos. Es un sabor agridulce, porque tengo muy buenas performance en diferentes carreras y mi Chevrolet es competitivo, lo que me da cierto conformismo, pero sé que todavía no pude ganar”, expresó Mazzacane.