Ginés: "Habrá dos remedios para tratar el COVID este mes"

“¿Son medicamentos específicos para el COVID-19?”, repreguntó este diario. “No son específicos, pero son para un tratamiento que funciona muy bien contra el COVID-19. Son dos productos que van a estar en la segunda quincena de octubre”, enfatizó González García.

Luego se refirió a los plazos de espera para tener alguna vacuna contra el virus que cambió el mundo. “Para fin de año o principios del año que viene vamos a tener vacuna. Con las vacunas quiero ser claro: nosotros estamos negociando con todos los proveedores, lógicamente con la exigencia de que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial, no hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía”, dijo.

Aclaró que la política nacional en este aspecto incluye una negociación con todos los laboratorios del mundo que están detrás de la fórmula de la inmunidad, “no sólo con los que van supuestamente primeros en la carrera”.

“Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres meses”, aseguró.

“Tenemos que cuidarnos para que no nos pase lo que ya no va a poder pasarnos cuando tengamos la vacuna”, advirtió el ministro de Salud.

“Neuquén está al límite en la atención”

La visión de la cartera sanitaria nacional sobre la situación del coronavirus en Neuquén refleja la preocupación que existe entre los actores del sistema sanitario provincial. El ministro Ginés González García se refirió a esta cuestión en respuesta a una pregunta de este diario.

“Neuquén está pasando un momento difícil, con esto no digo nada nuevo, por eso nosotros estamos ahí fuertemente con el (programa) Detectar Federal. En la semana fue un subsecretario del ministerio a la provincia (Alejandro Collia, titular de Gestión de Servicios e Institutos de la Nación) y tenemos 25 profesionales itinerantes que recorren la provincia”, sostuvo.

Luego profundizó sobre la situación provincial. “Neuquén está en una curva importante. Tenemos que bajarla porque estamos muy al límite de tensión de todo el sistema de atención”, advirtió con tono de preocupación sobre todo porque el déficit principal está en el área de recursos humanos y no tiene una solución inmediata.

“Ahora no necesitamos insumos ni faltan elementos, como respiradores, lo que falta es recurso humano. Por eso hay que cuidarlo mucho, porque es difícil de hacer, demora años en formarse, porque tiene más exposición al riesgo que el resto”, concluyó el funcionario de Alberto Fernández.

“Hay que enfatizar en la prevención”

El ministro González García considera que hasta que haya una vacuna, lo más importante es prevenir. “Nos encontramos -dijo- en una situación en la que se pone énfasis en la atención a la vez que se desatiende la prevención. Yo siempre voy a hinchar en que lo más importante es la prevención. No hay muchos secretos: o aislamiento o protección personal o distanciamiento, que son las medidas que cada cual debe tomar, o lo que estamos haciendo ahora en todo el país que es el rastreo, a través del (plan) Detectar intensificado por los barrios y las ciudades, como tiene Neuquén ahora”.

“Dotamos al sistema con 4 mil camas nuevas de terapia intensiva”

¿Cómo le va, ministro?

Muy bien. ¿¡Qué problema tengo!? (risas).

¿Qué problema tiene?

Me imaginaba que iba a tener un trabajo duro en recomponer el funcionamiento del sistema de salud, no solo del Ministerio, que ya no lo era, sino de la política federal. Lo que no me imaginé ni yo ni nadie es que iba a aparecer una tormenta de este tipo que involucra a todo el mundo y de la cual no podemos salir. No en vano se dice que es la principal de los últimos 100 años.

¿Qué balance hace del trabajo hasta ahora?

Desde el principio estamos acomodándonos a la situación. Primero hicimos que entrara despacito con los primeros aislamientos importantes, eso nos permitió preparar el sistema de atención. Después empezó a operar el agotamiento social respecto de las medidas y todo lo que se conoce.

La cuarentena comenzó con altísimo nivel de consenso, que luego se perdió en parte ¿Tiene alguna autocrítica para hacer?

Posiblemente, nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo que digo es que si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles, como pasó en otros lugares.

¿Cómo estaba el sistema de salud en marzo para enfrentar una pandemia?

De antemano, el país no tenía ministerio. No tenía vacunas, no tenía cosas esenciales. No tenía una política nacional. No tenía una relación fluida de las provincias con la nación. Todo eso lo recompusimos desde el ministerio nacional.

¿Y desde marzo qué se hizo en el sistema de salud?

En cuatro meses dotamos al sistema con cuatro mil camas nuevas de terapia intensiva, que es prácticamente un 50 por ciento más de las que había. No es poco ni lo han hecho muchos países.

¿Cuál es el impacto en lo sanitario de la partidización de la pandemia?

A las provincias que tomaron ese camino no les fue bien. Decían que les iba a ir bien porque gobernaba un signo distinto y no fue así.

¿Habla de Jujuy y Mendoza?

Por ejemplo. Me da miedo porque hay lugares con curvas ascendentes y cuesta hacer lo que dicen los manuales que hay que hacer.