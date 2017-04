Gladys la Bomba Tucumana se puso polémica con Gilda

Nada de Santa

Luego, aclaró que no le gustaría convertirse en un mito como sucedió con Gilda luego de fallecer: “Mi hijo sabe todo lo que tiene hacer cuando me muera: nada de ‘santa Gladys’. Nada de estampitas porque yo soy una mujer común, normal, de la casa. Soy una mina que tuvo hijos, una madre, una mina que tuvo novios y maridos. No soy ninguna santa”.

Paralelo

Luego, la Bomba Tucumana cayó en la comparación entre Gilda y Rodrigo, también fallecido trágicamente en un accidente automovilístico: “El Potro era muy famoso cuando falleció. Y ella no. Es más, ese día sábado en que falleció Gilda, creo que era la primera vez que salía en televisión, en Pasión. Me acuerdo porque la estaba viendo”, dijo la cantante.

El año pasado, a 20 años de la muerte de Gilda, su biografía fue llevada al cine en la piel de Natalia Oreiro y la película fue una de las más taquilleras del año.