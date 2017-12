Gloria Carrá fue acosada por un productor

“Tenía 17 años cuando me acosaron. No tiene ningún sentido decir quién fue, no quiero involucrarme, ni ganas de rodearme de esa energía”, expresó Carrá.

Según indicó, no fue un hecho aislado: “Me pasó varias veces con el mismo productor. La primera vez que lo conté, lo conté de grande a una amiga. Me avergonzaba mucho la situación y me costaba hablar, hacerlo público sería un quilombo”.

Pesadilla: “Me traumó y me pasó varias veces con la misma persona”, reveló Gloria sobre su acosador.

No zafó

Al ser consultada en Agarrate Catalina sobre cómo hizo para escapar de ese terrible momento, Gloria respondió: “Yo casi que no zafé de esa situación, el abuso lo sufrí. No quiero que se haga mediático y que me vengan a preguntar quién fue”. En este marco se refirió a su hija, Ángela Torres, y aseguró que más allá de darle consejos sobre su carrera de actriz, también lo hace sobre cómo manejarse ante episodios de abusos: “A Ángela le he hablado de situaciones; cuando te sientas incómoda, cuando alguien hace algo que no te gusta, agarrás y te vas”.

"Lo conté de grande a una amiga. Me avergonzaba mucho la situación y me costaba hablar”.Gloria Carrá. Actriz