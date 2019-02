Golazo de Centurión al corazón de una modelo

Marginado del primer equipo de Racing tras una fuerte discusión en pleno partido frente a River con su entrenador, el Chacho Coudet, y el mismo día en que se supo que intimó a La Acadé para que lo deje entrenar con el equipo, una vez más Ricardo Centurión es noticia por lo que hace afuera de la cancha. Ahora, el ex jugador de Boca, relegado a la Reserva del club de Avellaneda, se tomó selfies junto a Tamara Bella en el marco de una cita romántica con la ex de Matías Alé. En diálogo con Ciudad, la panelista de Todas las tardes (El Nueve) se confesó sobre su relación con el futbolista. “No sé qué decir… Puedo decir que con Ricky nos conocemos, me parece hermoso y me encanta la onda que tiene”, comenzó explicando Bella.