Gollan: "Solo un 1% de delirantes no va a vacunarse"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, manifestó este martes que solo existe un "uno por ciento de delirantes" que no se quieren vacunar contra el coronavirus y remarcó que los medios "no deberían" difundir esas posturas. "Hay una gran "expectativa y el 99 por ciento de las personas se querrá aplicar la vacuna ", enfatizó el funcionario bonaerense.

Gollan, en otro tramo de la conferencia, le hizo un pedido a los medios de comunicación: "no mostremos el 1 por ciento de los delirantes que no se quieren vacunar". El ministro de Salud de bonaerense habló hoy en el marco de la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la Provincia que brindó junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Por su parte, Bianco, en sintonía con Gollan, sentenció respecto al futuro: "no vamos a tener el rebrote siempre y cuando que se administre ampliamente la vacuna". "Con la vacuna rusa hubo una campaña de desinformación, no es un paso al comunismo, es una vacuna que no tiene efecto político, si no que es para la salud", explicó Bianco.

Buscan vacunar a once millones de personas

El Ministerio de Salud prevé vacunar a más de 11 millones de personas contra el coronavirus en 2021. El dato surge de la información publicada por el Ministerio de Salud en el proyecto de Presupuesto 2021. El número preciso de personas a las que aspira a inmunizar es 11.214.921, en caso de que alguna de las vacunas termine las etapas de pruebas y llegue al país.

A-COVID-vacuna-0102.png El anuncio de la vacuna rusa contra el coronavirus generó polémica. El Gobierno ya tiene acuerdos con dos laboratorios.

La vacunación contra el coronavirus estará enmarcada en el programa "Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles" y será ejecutado por la Secretaría de Acceso a la Salud. En las últimas semanas, el presidente Alberto Fernández anunció avances en acuerdos para comprar 25 millones de vacunas Sputnik V a Rusia y 22 millones de dosis de la AZD 1222, que desarrolla el laboratorio AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford: también podría llegar a fin de año la de Pfizer.

De todos modos, el Gobierno remarcó que mantiene negociaciones con "casi todos" los laboratorios y países que se encuentran investigados y desarrollando vacunas contra el COVID-19. Asimismo, ante algunos cuestionamientos hacia la Sputnik V, el ministro de Salud, Ginés González García, precisó la semana pasada que "ninguna vacuna va a ser obligatoria", aunque remarcó que el Gobierno desplegará un esquema de vacunación "masivo".

"Nosotros queremos masificar de entrada la vacunación y de manera temprana con el objetivo de bajar la circulación y la mortalidad", había manifestado el titular de la cartera sanitaria la semana pasada.

En declaraciones periodísticas, el funcionario nacional había ratificado que todas las vacunas iban a ser sometidas a estrictos controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): "Vamos a garantizar que el argentino que sea vacunado tenga la seguridad más absoluta de que la vacuna pasó todas las pruebas. No hay que entrar en el mundo de las guerras comerciales, geopolíticas, hablando mal o bien de una u otra. Todas las que sean aprobadas pasarán todas las pruebas".

Hasta el momento, la Argentina registró un total de 1.250.499 contagios de coronavirus y 33.907 muertes.