Golpean y balean en un pie a un joven en Valentina Sur

En declaraciones a LU5, Margarita Hernández, vecina del lugar, contó que un joven de 26 años fue sorprendido por un hombre que lo amenazó, lo golpeó con un revólver en la cabeza y le disparó en un pie.

“Venimos haciendo denuncias contra esta familia hace más de 14 años, en fiscalía y en la Comisaría 44ª, pero no obtuvimos respuestas”, detalló. Además, resaltó que hicieron una presentación en la Defensoría del Pueblo y el propio Ricardo Riva se presentó en la casa de los denunciados pero no obtuvo respuestas.

Hernández señaló que las denuncias son contra un padre y su hijo, quienes tampoco se presentaron en las mediaciones. Según su relato, el padre estuvo detenido porque entró a una vivienda y golpeó a menores de edad, pero salió en libertad a las pocas horas.

La vecina contó que los hombres roban, amenazan y golpean a todos los habitantes de la calle Del Sol de las 120 viviendas de Valentina Sur. “Nos cuesta ingresar y salir de la casa porque nos apedrean, nos rompen los vidrios del auto y de la casa”, añadió.

“La fiscalía no da respuestas. Ellos actúan sobre los hechos, no hacen prevención, y en la comisaría dicen que si no tienen orden del fiscal no pueden actuar”, dijo.

