Google Play y una semana dedicada a las mujeres

“Destacaremos juegos populares desarrollados por mujeres, incluyendo 80 Days, Zen Koi 2, Race for the Galaxy y Kami 2”, enumeró el gigante de internet en su blog. Asimismo, contó que mañana se asociará con los principales creadores de contenido de Youtube, quienes compartirán videos sobre sus historias personales de cómo llegaron a interesarse por los videojuegos.

“También vamos a mostrar libros, películas, programas de TV y juegos con nuestras protagonistas favoritas, como Lara Croft GO y Lady Layton, los libros más venidos The Handmaid’s Tale y Brave, las películas dirigidas por mujeres Wonder Woman y Frida, y series populares como Girls y Call The Midwife”.