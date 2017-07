Grandes movimientos en el mercado de pases

Ayer Jonás Gutiérrez (34 años) firmó con Independiente y Gonzalo Rodríguez (33) regresó a San Lorenzo. Además, el presidente de Boca, Daniel Angelici, deslizó que Carlos Tevez (33) “puede llegar en enero”, y al mismo tiempo Ricardo Centurión se despidió vía Instagram de la gente tras la aparición de su foto con un arma (ver aparte).

River movió primero

El Millonario tenía en el horizonte a Guaraní y por eso no perdió el tiempo. Ante la salida de Sebastián Driussi, fue por Ignacio Scocco (31), viejo anhelo de Gallardo, reforzó la faz defensiva con Javier Pinola (34), un central de jerarquía, y repatrió a Germán Lux (35) para que luche por el arco con el cuestionado Augusto Batalla. Además, sacudió el mercado con Enzo Pérez (32), que podrá jugar en la vuelta contra el equipo de Paraguay del próximo 8 de agosto. La Banda dejará que Arturo Mina se busque club porque Gallardo ya le dijo que no lo quiere. Así liberará el cupo para un extranjero, que podría ser Nicolás de la Cruz, figura en el Liverpool de Uruguay.

Boca, con menos prisa teniendo en cuenta que no disputa torneos continentales, trajo al defensor Paolo Goltz (32) para reforzar la zona más cuestionada del equipo campeón y al delantero Cristian Espinoza, ex Huracán, ante la posible salida de Pavón. En la Ribera suenan muchos nombres, pero el DT sólo pidió al volante del Sevilla Walter Montoya, tras la frustrada operación por Guido Pizarro.

33 años es el promedio de edad de los cuatro refuerzos que llegaron a River.

Avellaneda con urgencias

En Avellaneda, Racing tomó la posta por la urgencia del parido de la Sudamericana que le ganó al DIM 1-0 y se hizo con los servicios de Lucas Orban (28), Juan Patiño y Arévalo Ríos (35). Para el arco pedirá un refuerzo que pueda pelear el puesto con el juvenil Juan Musso, que podría ser Marcos Díaz, quien no seguirá en Huracán. Aunque la mayor preocupación para el DT es la salida de Marcos Acuña, dado que el Sporting pagaría su clausura en una cuota, condición que puso Racing para que se lo lleven a Portugal. Independiente, que juega mañana por Sudamericana, ayer cerró la contratación de Jonás Gutiérrez y la del defensor venezolano del Sporting Gijón Fernando Amorebieta (32). Holan, además tiene bajo la lupa al chileño Jean Beausejour.

San Lorenzo, tras la salida de su símbolo Néstor Ortigoza, ayer repatrió al central Gonzalo Rodríguez y firmará con Gabriel Gudiño. Y ya debutó Víctor Salazar ante Emelec por la Copa. El Cuervo todavía sondea, entre otros, al ex Belgrano Lucas Zelarrayán.

"Tuve una oferta como la de Racing, pero esta vez fue una decisión del corazón. Lo que sentí es que San Lorenzo es donde quiero estar y donde soñaba estar”.Gonzalo Rodríguez. El defensor regresa al Ciclón luego de 13 temporadas. "En los últimos años no tuve la continuidad que quería, pero este pase me llega en un momento ideal. Acá existe una obligación permanente y una presión extra”.Jonás Gutiérrez. El Galgo ayer pasó la revisión médica y firmó con el Rojo. "Antes les daba la razón a los técnicos. Ahora, si no estoy convencido de un refuerzo, no lo traigo. Creo que Tévez vuelve en enero”.Daniel Angelici. El presidente de Boca afirmó que decide sobre los refuerzos.

Centurión cerró su ciclo en Boca

Tras la aparición de una foto en la que se lo ve portar un arma de fuego, Ricardo Centurión se empezó a despedir de Boca subiendo un video en Instagram. “Ojalá algún día nos volvamos a encontrar”, dijo el jugador. Por su parte, Daniel Angelici explicó que lo pretendido por San Pablo (más de 6 millones de dólares) excede lo dispuesto por el club. “Guillermo lo quiere y el jugador quiere quedarse, pero tenemos un presupuesto”, dijo el presidente, que lo pidió a préstamo, pero en Brasil lo quieren vender.

40 millones por la venta de tres jugadores criollos

Juventus desembolsó 12 millones de dólares por Rodrigo Bentancur, Zenit puso 17 millones por Sebastián Driussi y Tottenham está a punto de pagar 11 millones por Juan Foyth.

10 millones de dólares gastó River

El Millo incorporó a Javier Pinola (Central), Ignacio Scocco (Newell’s), Enzo Pérez (Valencia) y Germán Lux (La Coruña), aunque el arquero llegó con el pase en su poder.