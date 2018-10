Guedes bajó el tono y se disculpó con la Argentina

Enseguida, aunque en un tono mucho más cordial y respetuoso, el futuro ministro de Brasil insistió con su teoría: “La verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos”. También se conoció que la primera visita del futuro presidente brasileño será a Chile y no a la Argentina, como era una tradición hasta ahora. Pese a esto, el canciller argentino, Jorge Faurie, puso paños fríos y le restó importancia. Incluso, no descartó que Bolsonaro esté a fin de mes en nuestro país, cuando sea la cumbre del G20.