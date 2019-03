Después de que Nicole Neumann se fuera de viaje con sus hijas a Salta, Fabián Cubero explotó en los medios por haberse enterado del viaje a través de una pantalla. La modelo brindó su palabra y contó cómo fue todo. Sin embargo, eso no le alcanzó al futbolista y decidió responderle nuevamente ante las cámaras. “En todo se puede poner de acuerdo pero siempre y cuando se charle. Mis hijas no pueden tomar la decisión de faltar al colegio”, comenzó Cubero su descargo. Y luego explicó cuál es su situación: “Me entero por mis hijas que vuelven el jueves en realidad. No me puedo guiar por lo que me dicen mis hijas. Una me decía que volvía el jueves, la otra me decía que no”.