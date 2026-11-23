El conductor regresó este lunes a No está todo dicho, su ciclo en La 100, y confirmó que Susana falleció el sábado.

Guido Kaczka se quebró en vivo al anunciar la muerte de su madre.

Guido Kaczka se quebró en vivo al confirmar la muerte de su madre, Susana , durante la emisión de este lunes de No está todo dicho, el ciclo que conduce en La 100 . El conductor contó que la mujer falleció el sábado, luego de una enfermedad por la que la había acompañado en los últimos días.

“ Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos ”, expresó al inicio de su relato. Kaczka explicó que regresó a la radio tras pasar las últimas jornadas junto a su madre y el resto de su familia.

“Marcela (Tauro) me mira y me llora todo el tiempo. Con su mirada no puede parar de mirarme y llorar. Porque todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá ”, señaló.

Con la voz afectada, el conductor dio la noticia al aire: “Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer”.

15.01.- LA CONMOVEDORA DESPEDIDA DE GUIDO KACZKA: el conductor dejó entre lágrimas unas palabras alusivas al fallecimiento de su madre el último sábado en el Hospital Italiano, tras luchar contra una dolorosa enfermedad. pic.twitter.com/E87pcMSWAj — Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 23, 2026

Luego recordó las horas que pasó en el Hospital Italiano mientras esperaba el desenlace. “Ayer estuve con la familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”, siguió relatando e hizo una pausa.

Notablemente conmovido, entonces, el conductor continuó y se refirió a los pensamientos que atravesó durante esa espera: “Te va la vida como flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos, de los enfermeros y de la gente de los hospitales”.

“Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que, al final, no les podés explicar. Te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”, continuó.

El conductor habló de la impotencia frente a la enfermedad

En otro tramo de su testimonio, Guido Kaczka puso en palabras la sensación de no poder modificar lo que ocurría con su madre.

“Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta de que no, de que no es así”, afirmó.

También relató que pensó en Lionel Messi y en la muerte de Jorge Messi, el padre del futbolista. “Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá”, expresó.

“Pensaba: ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así”, agregó.

Guido Kaczka y el texto que lo hizo quebrarse en vivo

El momento más conmovedor llegó cuando Kaczka comenzó a leer un texto que encontró en su celular. Allí, su voz se quebró en pleno aire.

“Y te encontrás por ahí con músicas, porque vas mirando el celular ahora y todo te va…“, explicó. Y pasó a leer el texto: “Dice: ‘Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma’”.

A continuación, completó el fragmento, con visibles dificultades para continuar por la emoción: “Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas”.

“Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad”, siguió.

El conductor leyó además: “Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores”.

Finalmente, concluyó: “Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende y cada día uno aprende”.

Tras la lectura, Kaczka retomó sus palabras personales y cerró con un mensaje dedicado a su madre.

“Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”, sostuvo.