"Si los legisladores me permiten y me autoriza voy a dar el discurso el 1°, sino lo haré en las escalinatas y sino en la calle Leloir. Si gano el 10 de marzo, voy a ir al recinto y voy a dar formalmente el recinto el 11, 12 o 13 de marzo. Ojala el 1° de marzo me dejen", dijo Gutiérrez.

El gobernador explicó que la constitución nos da 60 días para realizar la rendición de cuentas a partir del 1° de marzo pero también establece la obligación de tomar licencia y la facultad de los legisladores de invitar al mandatario a dar el discurso.

"Surge de que hay dos normas de la misma calidad institucional: que me inviten y otra que estoy en un periodo electoral con licencia de 60 días", manifestó Gutiérrez.

El gobernador anunciará hoy el desarrollo masivo de tres áreas que serán operadas por la compañía Shell en Vaca Muerta.