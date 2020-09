Guyón: "No quisiera tener que decidir a quién darle ayuda"

El desarrollo habitual de la enfermedad es una primera semana con síntomas mínimos y, en la segunda, puede desarrollar o no un proceso inflamatorio que produzca fallas en los órganos y la principal es la respiratoria. Si el paciente que consulta en guardia viene con un cuadro moderado de una semana de evolución, se lo interna para seguirlo de cerca porque puede requerir asistencia mecánica u oxígeno. En cuadros moderados, se usa plasma de convalecientes. También se aplica una dosis baja de corticoides más antibióticos por vena, porque muchas veces el virus produce una lesión respiratoria con infección por bacteria. Y se evalúa: si deja de hacer fiebre, es bueno y, si no requiere respirador.

¿Cómo cambió la pandemia los tiempos de trabajo y descanso?

Cada institución de salud tiene su diagrama, pero la regla hoy es armar cohortes, o sea, siempre el mismo grupo y mantener siempre a los mismos expuestos si hay un contagio. Nos cambió rotundamente, porque antes tenías la flexibilidad de no poder ir un día e ir otro, pero ahora exponés a otro grupo de trabajo. El turno noche, que es el más pesado, se mantiene dos semanas o un mes así y no conserva el ritmo de descanso y vigilia. Si bien estamos entrenados para usar los equipos de protección personal, hay que estar mucho más atento con una gran carga mental, porque no solo me puedo contagiar sino que voy a estar 14 días sin trabajar.

—¿Hay temor al contagio en los equipos?

Estamos muy conscientes de que no podemos ir a visitar a nadie aunque los familiares mismos sean los que más te presionan para que vayas al asado o te juntes para el cumpleaños, porque vemos que la mayoría de los contagios ocurren así. Los pacientes te cuentan que fueron a la casa del papá y no tenían el barbijo y le llevaron el virus.

Si el sistema colapsa, ¿qué puede pasar?

Siempre, ante una catástrofe o desastre sanitario, cuando la demanda supera la capacidad, prima el concepto de justicia y equidad, con cuatro niveles de prioridad para la asistencia: primero, los pacientes con más posibilidades de sobrevivir, que suelen ser los jóvenes sin patologías graves agregadas, después el personal de salud que puede recuperarse y seguir asistiendo, después los que tienen patologías leves y los que no podrían acceder a un respirador serían los que tienen menos probabilidades, los mayores de 70 con patologías graves o cuadros irreversibles.

¿Qué pasa si no está clara la prioridad?

Si tenemos dos personas con la misma edad y patología y un solo respirador, tenemos que ver si es sostén de familia o no, por ejemplo. Son decisiones bastantes difíciles y hay que consultar al comité de ética. La decisión no la puede tomar un solo médico. Se toma entre los tres jefes del servicio, que suelen ser de guardia externa, clínica médica y terapia intensiva.

¿Cuánto más aguantan con este nivel de exigencia?

Es difícil. A nivel mundial, los países que tuvieron el pico volvieron a tener rebrotes. Vemos que ya trasladan pacientes a Buenos Aires porque no hay respiradores. Se dice que un intensivista puede llevar el tratamiento de hasta siete u ocho personas como mucho para no cometer errores y estamos duplicando o triplicando ese número. Estamos muy cansados, es extenuante y no sabemos qué va a pasar. Ver a los pacientes morir no es fácil. Elegir a quién darle ayuda es muy estresante y no quisiera tener que decidir algo así.