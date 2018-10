Haddad no fue a ver a Lula a la cárcel por estar tejiendo alianzas

No visitó al ex presidente por primera vez en seis meses. Negocia un frente democrático para vencer a Bolsonaro.

Brasil. Por primera vez en seis meses, Fernando Haddad no fue a la cárcel de Curitiba, donde está preso Lula da Silva. En esta ocasión, el candidato a presidente por el PT brasileño optó por permanecer en San Pablo para anunciar gestiones con miras a crear un frente “democrático” contra su rival en la segunda vuelta, Jair Bolsonaro. Si bien es comprensible la situación -Haddad alcanzó el 29% de los votos y debe descontarle muchos puntos a Bolsonaro, que logró el 46%-, no deja de llamar la atención que no haya visitado a Lula, quien era el candidato original del PT, pero cuando la justicia electoral no permitió que se presentara, delegó su candidatura en Haddad.