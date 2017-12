Hay que gastar $16 mil para sobrevivir al calor

Las grandes cadenas de electrodomésticos ofrecen splits de frío y calor por valores que van de los 10 mil pesos en adelante. Los instaladores recomiendan un aparato de 3 mil frigocalorías, que es una capacidad media, para climatizar los hogares. Esos equipos oscilan entre los 12 mil y 15 mil pesos, según la marca, el modelo y la forma de pago.

Una vez adquirido el equipo, es necesario llamar a personal calificado para instalarlo en el hogar. Según los valores de referencia publicados por la Cámara de Instaladores de Calefacción y Refrigeración de Neuquén y Río Negro, colocar un split de 3 mil calorías tiene un costo de 4000 mil pesos con IVA incluido. La instalación incluye también los cables y tubos necesarios para conectar la unidad interna con la externa.

“Lo recomendable es hacer una limpieza y mantenimiento una vez al año”, aseguró Marcelo Remolina, ingeniero al frente de Instalaciones Patagónicas, quien explicó que la presencia de polvo en la ciudad hace que los equipos se ensucien y no funcionen correctamente. La cámara informó que uno de estos servicios, ideales para poner a punto los equipos antes del verano, tiene un costo de 1960 pesos con IVA incluido.

Los instaladores coincidieron en que a partir de noviembre comienzan a incrementarse las consultas para colocar este tipo de aparatos. “La mayoría de los domicilios ya tienen un split y averiguan para poner más en las habitaciones”, sostuvo Remolina.

Aunque contar con un equipo por cuarto puede significar mayor confort, son muchos los que se arrepienten al recibir las facturas de electricidad a fin de mes. Desde CALF aseguraron que el consumo de kilowatts de un aire acondicionado suele ser similar al consumo del conjunto de aparatos eléctricos de un hogar. Es decir, tener un aire puede duplicar el valor de las facturas.

Remolina estimó que prender un equipo de 3 mil frigorías implica un gasto de 15 pesos por hora, sin contar los aumentos previstos de CALF para el futuro. Aunque desde la cooperativa no ofrecieron valores concretos, aseguraron que el consumo es alto y recomendaron no bajar los equipos de los 24 grados, hermetizar las aberturas para evitar las pérdidas de frío y no dejar el aire prendido al irse del hogar.

Recomendaciones para evitar pagar más de luz

Además de las precauciones necesarias para hacer un uso racional de la energía y evitar altos costos en la factura de luz, los instaladores recomiendan adquirir splits con tecnologías inverter, que son 30% más caros que los aparatos tradicionales pero que permiten ahorrar hasta un 35% en las facturas que llegan cada mes

Según Marcelo Remolina, un ingeniero que se dedica a las instalaciones, esta tecnología no funciona con intervalos de refrigeración que se interrumpen sino con un funcionamiento sostenido de velocidad variable que es más eficiente en términos de consumo. De todas maneras, recomendó nunca bajar el indicador del equipo de los 24 grados ya que, con temperaturas más bajas, es imposible que el equipo haga un ahorro energético.

2000 pesos para ponerlo a punto

Es lo que cuesta realizar el service a los equipos de aire antiguos para prepararlos para el verano.

900 pesos por mes por dos horas prendido

Es el precio que hay que abonar por tenerlo prendido dos horas por día.

¿Cómo ahorrar con el uso de un aire?

Comprar el equipo adecuado

Revisar las etiquetas de eficiencia energética y elegirlo con las frigorías que se ajusten al tamaño de la habitación.

Mantener la habitación cerrada

No dejar las puertas abiertas y evitar las fugas de frío hacia el exterior con burletes para las puertas y cierres herméticos.

No bajar el aire de los 24°

Es necesario que el termostato no baje de los 24°, genera un ambiente más agradable y una factura no tan abultada.

Ventilar adecuadamente

Durante días en los que corre una brisa más fresca es importante abrir las ventanas y ventilar las habitaciones para evitar un encendido innecesario del equipo.