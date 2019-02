Hermanos en guerra

Bien lejos

Luego detalló: “Lamentablemente le respondí, pero no respondí nada malo. No es mi manera... A ese tipo de gente la quiero lejos de mi vida. Yo me rodeo de gente sana, hermosa, de gente que tiene luz... Después de lo que me mandó, él me bloqueó al toque”.

Descargo

Por su parte, Carmen fue consultada por el portal de Teleshow y se refirió a los polémicos abucheos. “Recién me entero de los abucheos… Qué triste, ¿no?, que tus compañeros te abucheen. Pero bueno, es un problema de ellos, no nuestro. Yo los quiero y los respeto a todos”, dijo la madre de Federico.

“Hay que ser coherente”

Rial tuvo palabras para la familia Bal y los mató: “Fue un quilombo, un escándalo, bochornoso. Hubo abucheo generalizado”, comenzó diciendo el Intruso. “Yo creo que todos tienen el derecho de no ir a un premio pero hay que ser coherente, o no te gustan los premios siempre o te gustan siempre. No podés manejar los premios porque es una falta de respeto. Yo he visto a Carmen Barbieri, Santiago Bal recibir premios y felices, entonces ¿por qué no van?”, agregó.