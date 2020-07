Hernán Drago confesó que lleva 100 días sin tener sexo

Hernán Drago se encuentra soltero desde hace un año, luego de haber puesto punto final a su relación con Bárbara Cudich, con quien estuvo durante 19 años. Desde entonces, al modelo no se le conoció una nueva pareja. Pero en medio de la cuarentena obligatoria reveló en Pampita Online que ya tiene planes para conocer a otras chicas.

“¿Tenés lista de espera para cuando pase la pandemia?”, le consultó la modelo. Y el galán, respondió: “Yo no lo llamaría lista de espera, pero tengo un par de chicas que me gustaría conocer y juntarme a tomar algo”. Luego, sobre si manda imágenes para probar que es él efectivamente, aclaró: “Hay que ser muy precavido”.

“Por supuesto que me piden que mande fotos porque además el ‘sexting’ fue una recomendación que vino desde arriba y me quieren correr con eso. Me dicen ‘lo dijo el Presidente, mandame algo’. Pero nunca hice nada, ni siquiera con mi ex”, confesó.

Un récord

Pícara y sin aguantarse, la jurado del “Bailando” 2020 lanzó la pregunta que todos querían hacer en el ciclo. “¿Hace cuánto que estás en abstinencia?”, lanzó la esposa de Roberto Moritán. Sincero, Hernán respondió: “Y… desde antes de la cuarentena. Cien días y un poquito más también porque yo había viajado el exterior”.

Ante esa respuesta, Charlotte Caniggia, quien debutó en el ciclo como panelista, exclamó: “¡Qué horror! Es un mentiroso y no le creo nada. Yo sola me muero. Ahora estoy en pareja y estoy bien”. Entre risas, Drago luego explicó: “Creo que el reencuentro (con el sexo opuesto) será tremendo. En ese sentido creo que será muy hermoso”.

El año pasado al confirmar la separación de la mamá de sus dos hijos, Hernán aseguró: “Nos separamos desde el amor, nos seguimos queriendo muchísimo y seguimos viviendo un contexto de felicidad. La vida continúa y juntos o separados seguimos siendo un equipo”.