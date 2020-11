Horóscopo del jueves: Los astros invitan a ver lo positivo

Este jueves , los movimientos del cosmos ponen en evidencia los pensamientos de los signos del zodiaco: aunque la situación es extraña y complicada, debés darte cuenta de que no es tan mala como parece. Conocé las predicciones del horóscopo del día.

Este jueves, es necesario que deposites un poco de confianza los astros, que te indica que no debés tirar la toalla. Esa tormenta emocional está disipándose.

Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

El horóscopo de Tauro indica que este jueves, debés asegurarte de que eso que estás deseando con tanto entusiasmo, lo estás buscando el sitio apropiado.

Géminis | 22 de mayo - 22 de junio

Según las predicciones del horóscopo, no sabés bien cómo va a actuar una persona... Lo que tampoco significa que debas pensar en eso siempre. Intentá vivir la situación lo máximo posible.

Cáncer | 23 de junio - 23 de julio

Según las predicciones del horóscopo para Cáncer, no dejes de lado lo que dice el niño en tu interior. Siempre ha estado ahí para ti, así que hoy te toca recompensárselo.

Leo | 24 de julio - 23 de agosto

Según las predicciones, pronto vas a darte cuenta de que hiciste bien apartándote, y dejando que el río siguiese su curso. Todo vuelve a su cauce.

Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre

El horóscopo de este jueves recuerda que no debés olvidar tomar distancia para poder ver la imagen en su totalidad. Sólo así podrás tomar una decisión adecuada. Recordá que cabeza y corazón están unidos en esto.

Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre

El horóscopo de Libra prevé que este jueves te verás en la obligación de recurrir a alguien que tienes tiempo sin ver. Venus entra en tu signo, así que todo indica a que va a estar de tu lado y pronto sucederán cosas buenas.

Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre

Según las predicciones de Escorpio, indica que si de verdad quieres tomar un nuevo camino, deberías empezar a defender tus ideas y opiniones. Cuentas con más apoyo del que te imaginas.

Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Según las predicciones des horóscopo de Sagitario, es lógico que tu vida se haya parado de un día para otro, pero eso no significa que tu situación no pueda ir a mejor. Deja tus preocupaciones a un lado y enfócate en positivo.

Capricornio | 22 de diciembre - 20 de enero

El horóscopo para Capricornio indica que da igual qué camino elijas al final, debes tener claro que se pondrá el equilibrio en la balanza, y todo eso que ahora va mal mejorará.

Acuario | 21 de enero - 19 de febrero

Este jueves, todo ha cambiado para ti, y no debés ponerte en manos de personas que no sepan lo que hacen. No es que quiera alentarte a ello, pero pronto te vas a dar cuenta de que ya se veía venir una de tus urgencias.

Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Las predicciones del horóscopo de este jueves, indican que ahora mismo la situación no es sencilla, pero es urgente que revises cuál es tu relación con el cosmos, y te percatés de que no todo va tan mal como percibes.