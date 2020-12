Hoteleros no esperan una gran temporada de verano

El sector hotelero neuquino no espera una gran temporada de verano , después de los duros golpes que le pegó la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Aunque prácticamente se levantaron todas las restricciones preventivas para evitar los contagios, los empresarios estiman que, en el mejor de los casos, los niveles de ocupación que tendrán los establecimientos hoteleros promediarán un 50 por ciento.

No obstante, consideró que la temporada que viene no será de las mejores.

Incertidumbre

El dirigente dijo que se juntarán varios factores. Por un lado, el temor de la gente a salir en medio de la pandemia, pero también influye la cuestión económica.

"Se nota cierta inseguridad porque la gente teme que aparezca un brote justo en el momento que tal vez haya elegido para irse de vacaciones. Estamos muy condicionados por esta maldita pandemia", reconoció Amman.

Gustavo-Ammann.jpg Gustavo Amman Agustín Martínez

Responsabilidad

No obstante, dijo que hay mucha gente que no toma los recaudos necesarios para garantizar que durante el verano no se disparen los casos de COVID.

"Vengo observando la actitud de la gente que ya ni siquiera usa en forma correcta el barbijo. Todas estas cosas te hacen pensar", aseguró.

En referencia a los precios que se están cobrando en materia de hoteles y alojamiento en general, dijo que "están muy por debajo del proceso inflacionario", aunque con la crisis económica la gente lo piensa dos veces antes de salir de vacaciones.

-> Muchas caídas de reservas desde el exterior

La posibilidad de ingreso de turistas internacionales para la temporada de verano es todavía una incógnita para los hoteleros neuquinos. “Puede ser que vengan de Chile, por la proximidad y el tipo de cambio que los favorece, pero no es nada seguro”, reconoció Gustavo Amman, quien se mostró decepcionado por la forma que el Gobierno nacional manejó este tema.

Por caso, explicó que hubo muchos turistas del exterior que tenían reservas para la semana que viene con motivo del eclipse, y que tuvieron que cancelarlas por las indefiniciones que había para poder ingresar al país. “Se suspendieron muchas reservas que teníamos de Estados Unidos y Europa; los extranjeros no se pueden manejar con una semana de anticipación al eclipse para saber si pueden venir o no. Necesitan más tiempo”, opinó el dirigente hotelero.