"Hubo jugadores que no estuvieron a la altura de Boca"

“Hubo jugadores que tenían que ponerse el equipo al hombro y no estuvieron a la altura, y eso Boca lo sintió. De parte de Carlitos Tevez, Edwin Cardona, Cristian Pavón, Pablo Pérez. Todos los referentes de Boca no tuvieron el día ni la intensidad que amerita una final como esta”, afirmó el ex jugador boquense, molesto porque era el partido en el que tenían que sobresalir los futbolistas de jerarquía que tiene el plantel.

Y fue por más, porque al ídolo xeneize tampoco le gustó el funcionamiento. Para el Beto, Boca no estaba metido en el partido, no tuvo la concentración que requería semejante definición y, sobre todo, semejante rival. “Fijate que en el segundo gol de River llega marcando Pavón al lado de (Ignacio) Scocco. Boca no fue para nada prolijo y creo que faltó intensidad para jugar esta final, que River sí la tuvo”.

La Superliga asegurada

Para Márcico el golpe del miércoles no va a repercutir en la Superliga, pero es un aviso para las fases definitorias de la Libertadores. “No creo que lo marque en el campeonato, está asegurado. Tiene que tomar en cuenta todos los mano a mano que va tener en la Copa Libertadores, ahí sí va a tener que sacar deducciones del partido que tuvieron contra River”, explicó.

