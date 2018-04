La Fundación "Te doy una mano", que llevan adelante Guillermo y Gerónimo Cabrera, le entregó una prótesis de una mano ortopédica en impresora 3D a Ian, minutos antes del partido que disputó Boca de local ante Newell's Old Boys.

"Fue toda una sorpresa para nuestro hijo. Sólo sabía que íbamos a Buenos Aires a ver a un familiar y luego que veríamos el partido de Boca, nada más", comentó Jorge a LM Neuquén.

Contó que su hijo nació sin una mano y que desde hace un par de años les empezó a pedir una prótesis. Se contactaron con "Te doy una mano" y comenzaron a hacer las gestiones sin contarle detalles a su hijo.

"Ellos se enteraron que Ian es hincha de Boca y se contactaron con la Fundación del club para coordinar la entrega en el estadio. En principio iba a estar el presidente del club (Daniel Angelici) pero finalmente fue el secretario (Chirstian Gribaudo)", relató.

nene-centenario-prótesis.jpg Te doy una mano

Ian viajó con la mamá, el papá y los abuelos a Buenos Aires y de paso, cumplió su sueño de ir a la cancha del club de sus amores. El sábado previo al partido visitaron la sede de la Fundación en Banfield y algo sospechó el pequeño aunque en ese momento no le mostraron la prótesis.

"Nos impidieron pasar unos presentes que le llevamos a las autoridades del club como un cuenco, telar y dulces patagónicos, que se los dejamos a la Fundación, que bien merecidos lo tienen porque nos entregaron la mano en forma ad honorem", agregó el papá.

En una oficina le hicieron la entrega formal de la mano con los colores de Boca. "El estaba desconcertado, tal es así que en un principio dijo: 'Apúrense que quiero ver el partido'. Es que no se ubicaba que estábamos dentro de la cancha", contó Jorge.

nene-cente-prótesis-boca.jpg Te doy una mano

Luego les brindaron un palco VIP desde donde veían a los jugadores separados sólo por un vidrio. Además de regalarles todo el merchandising del club y la camiseta con su nombre inscripto en el dorsal incluido.

"Todavía no le puedo sacar la cara de felicidad que tiene mi nene. No se lo imaginaba, todos estaban muy emocionados. Fue muy lindo para todos. Yo soy de Deportivo Morón, pero fue tan feliz, que me haría hincha", rememoró el papá.

Dijo que la prótesis de la mano, más allá de permitirle agarrar cosas livianas, le brindará un impulso en lo anímico.

"También le regalamos un viaje de regreso en avión, que nunca había volado antes. Fue un viaje inolvidable, no se quería volver", sostuvo el papá, quien no encontró palabras para agradecer a la Fundación "Te doy una mano" por todo lo que significó para su hijo.

