Inauguraron en El Cholar la esperada sucursal del BPN

La obra fue inaugurada por el gobernador Omar Gutiérrez, quien indicó en la ocasión que el BPN “está cerrando un año récord, con una ganancia de 315 millones de pesos luego del pago del impuesto a las ganancias”.

El mandatario subrayó que la entidad “quedó en el primer lugar en la colocación de préstamos y captación de depósitos, y tiene una tasa de mora de apenas el 2,3 por ciento”.

Agregó que el crecimiento del patrimonio neto del BPN fue del 37 por ciento. “Eso significa rentabilidad social, porque con el banco nos vamos a apalancar para seguir desarrollando al pueblo de El Cholar”, indicó.

“Los vecinos de El Cholar no tendrán que hacer 60 kilómetros para llegar hasta un banco. En Neuquén el dinero ahorrado se reinvierte en el pueblo”, dijo Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén al hablar en El Cholar.

También destacó el trabajo “de los mil empleados del BPN, que le ponen el hombro y saben que cuidar cada operación significa una nueva ampliación, un nuevo cajero automático, más y mejores servicios”.

La sucursal se hizo con una inversión de 21 millones de pesos y está emplazada sobre la Ruta Provincial 6, que une Chos Malal con el paso fronterizo Pichachén.

“Esta sucursal es sinónimo de progreso y desarrollo, pero también es la respuesta a la lucha titánica de un pueblo que siempre buscó y siempre habrá de buscar la igualdad de oportunidades”, dijo el mandatario.

Remarcó que la nueva sucursal “llegó a El Cholar porque algún día le dijimos no a la privatización de nuestro querido BPN, que siempre estará allí donde no llega la banca privada porque no es negocio”. Gutiérrez destacó que, de esta manera, “los vecinos no tendrán que hacer 60 kilómetros para llegar hasta un banco”.