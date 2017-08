"El viento es un factor secundario a esto, porque siempre hay incendios. Ayer lo que hubo fue una alerta anunciada. Todos sabíamos que no había que prender fuego", señaló Mansilla.

Explicó que se iniciaron cerca de caminos principales y otros que salieron de algunas casas por quemar algunos residuos.

"No se puede hacer eso. No murió nadie porque Dios no quiso que muriera alguien. No hubo tormenta eléctrica, se prendieron lugares donde no había tendido eléctrico. El factor humano por imprudencia estuvo presente", puntualizó.

Incendio en Plottier. Omar Novoa

LEÉ MÁS

Suman dotaciones y siguen las tareas para combatir el fuego