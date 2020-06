Increíble: un hombre ganó dos veces la lotería

"Uno nunca imagina ganar millones una vez, y definitivamente nunca piensa que pasaría dos veces", dijo el afortunado, de 50 años, en un comunicado emitido por la Lotería de Michigan.

https://twitter.com/TReporta/status/1275341584331091970 Hombre gana lotería de Michigan por segunda vez https://t.co/O3eRQGyEqq pic.twitter.com/sFuJ467cY0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2020

"Es difícil, prácticamente imposible, expresar con palabras exactamente lo que siento en estos momentos... No puedo dejar de pensar que quizá esta moneda de la suerte de mi papá me ayudó a ganar esto". Clark eligió aceptar esta vez una bolsa total cercana a los 2,5 millones de dólares en lugar de recibir los cuatro millones en pagos diferidos. "He tenido muchos altibajos en mi vida, pero todo ha sido asombroso en este momento", afirmó Clark, alguien que puede dar fe de que la suerte puede golpear dos veces la puerta de una misma casa.