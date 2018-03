Inés Estévez salió en defensa de Juanita Viale por Edha

Tras las duras críticas que recibió la nieta de Mirtha por su protagónico en Edha (primera serie argentina para Netflix), su compañera de elenco salió a bancarla: “Que la dejen de joder, a Netflix no entrás porque tenés coronita o sos la nieta de alguien. Nosotros para entrar ahí hicimos todos casting y ellos no tienen idea de qué importancia tenemos nosotros en la coyuntura mediática, ellos se fijaron en el peso de la persona y el personaje para la historia”, dijo Inés. “Que la gente sepa que a Juana la eligieron los yanquis por propio mérito, no por ser la hija de nadie”, concluyó.